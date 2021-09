Cavallo a dondolo: tanto divertimento, ma non solo

Dondolare è una delle attività preferite dei bambini che, per questo, amano giocare con il cavallo a dondolo, un giocattolo tradizionale e molto diffuso. Da quelli vintage a quelli più moderni, i cavallucci a dondolo sono sempre esistiti e hanno divertito tantissime generazioni tanto da essere spesso tramandati dai genitori ai figli. L’abitudine, però, per quanto romantica non è molto funzionale visto che, chiaramente, le caratteristiche di un prodotto vintage sono ben diverse e anche meno sicure di quelle di un suo simile moderno che impedisce che i piccoli fruitori possano farsi male. Oggi i cavallucci a dondolo sono dotati di protezioni che impediscono ai bambini di cadere: meglio assicurarsi che ci siano tutte sul giocattolo scelto per dondolare tranquilli! Inoltre i cavalli a dondolo con le protezioni permettono l’utilizzo anche da parte dei bambini dai sette mesi in su grazie ad un seggiolino che è una vera poltroncina con tanto di cintura di sicurezza.

Una seduta più semplice senza sponde, invece, sarà indicata per i più grandicelli che hanno senso di equilibrio e si aggrappano facilmente al manubrio, rimanendo ben saldi in groppa al loro destriero! Anche il movimento del cavalluccio potrà essere a dondolo, nel rispetto della tradizione e del nome del giocattolo, oppure dotato anche di ruote in un design multifunzione che permette l’impiego in un modo o nell’altro.se il dondolio sarà solo divertente, il movimento su ruote consentirà al pargolo di gironzolare per casa, migliorando equilibrio e coordinazione. Da non sottovalutare i cavallucci a dondolo dotati di centro attività con suoni, luci, lettere e numeri che rendono quel giocattolo una vera postazione multifunzione per tanto divertimento e per la giocosa stimolazione delle attività di coordinamento e associazione dei piccoli.

TMT (ti.mamme team)

