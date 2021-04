Donne che pensano al futuro del mondo e dei bambini

Oltre 20 tonnellate di plastica sono state smaltite in Kenya grazie alla start up di Nzambi Matee, l’imprenditrice che ha realizzato uno straordinario progetto di economia circolare, utile per creare un mondo migliore per gli adulti di domani. La donna ha una laurea in scienze dei materiali messa al servizio di un programma di raccolta e gestione di rifiuti plastici da destinare a nuova vita con un riciclaggio particolarmente utile.

L’idea di Matee, infatti, è quella di utilizzare gli scarti plastici, e prevalentemente quelli non riciclabili, mischiati alla sabbia per produrre mattoni, coperture per tombini e materiali per la pavimentazione. L’imprenditrice keniota ha fondato la Gjenge Makers, azienda che si occupa di raccolta e smistamento dei rifiuti e che ha iniziato a trasformare i rifiuti plastici in materiale edile alternativo, ma anche economico e resistente. Quelli ottenuti, infatti, sono mattoni molto duraturi, utili per realizzare costruzioni solide e sostenibili.

Dal 2018, anno di avvio, la start up ha già riciclato oltre 20 tonnellate di rifiuti plastici, producendo circa 1500 mattoni al giorno. A breve dovrebbe nascere una nuova linea di produzione per triplicare la produttività con importanti ricadute anche a livello sociale visto che, oltre ai benefici sul piano ambientale, l’attività ha creato oltre 110 posti di lavoro e, grazie ai prezzi modici del materiale prodotto, è diventata una risorsa economica, ma durevole e sostenibile, anche per i meno abbienti. Un’ottima opportunità per la salute della Terra e per l’eredità ambientale dei nostri figli.

TMT (ti.mamme team)

