Aprile: è tempo di asparagi e frutti rossi

La primavera è arrivata, ma le temperature davvero miti bisogna aspettare ancora. Nel frattempo si può apprezzare qualche nuovo prodotto di stagione come gli asparagi che saranno sulle tavole sino a metà giugno con il loro bagaglio di proprietà ed effetti benefici. Questi ortaggi, infatti, sono ricchi di sali minerali, vitamina C e folati molto importanti per la corretta crescita e, quindi, ottimi per i bambini. Gli asparagi, inoltre, sono depurativi e diuretici, riducono la pressione arteriosa, rinforzano i capillari e quindi favoriscono il microcircolo, aiutano in caso di diabete di tipo 2, combattono i radicali liberi, sono antinfiammatori, proteggono la pelle, il sistema nervoso ed il cuore. Hanno, inoltre, poche calorie e sono molto consigliati in gravidanza grazie alle apprezzabili quantità di acido folico che aiuta lo sviluppo del sistema nervoso del nascituro. Gli asparagi, invece, sono da evitare durante l’allattamento al seno perché potrebbero alterare il sapore del latte materno.

Se con il cambio di stagione si accusa uno stato di generale astenia risulta utilissimo il crescione che essendo ricco di acido folico, vitamina B6 e ferro, aiuta in casi di stanchezza diffusa, debolezza ed anemia. Anche la lattuga ha proprietà benefiche per a salute grazie al suo elevato contenuto di sali minerali, fibre e vitamine A e C. Grazie alla presenza di inulina, la lattuga è un alimento altamente digeribile, mentre la glucochina la rende un ipoglicemizzante naturale, utile per i soggetti diabetici poiché riduce il livello di glucosio nel sangue. Con sole 11 calorie per etto, tanti sali minerali, vitamine C e del gruppo B ed acido folico, i ravanelli sono ortaggi preziosi largamente impiegati in fitoterapia. Tra le loro proprietà terapeutiche, infatti, spiccano quelle rilassanti, sedative della tosse ed antipiretiche. I ravanelli sono anche depurativi del fegato e dei reni e rappresentano un aiuto per la salute delle vie respiratorie.

Ad aprile arrivano anche i mirtilli dalle proprietà antiossidanti e vasodilatatorie. La fama di queste bacche gustose è legata ai loro effetti benefici sui vasi sanguigni dei quali migliorano la funzionalità e l’elasticità, ed alle antocianine che contengono in abbondanza. Questi pigmenti, infatti, oltre a combattere gli enzimi che danneggiano il sistema circolatorio periferico, migliorano la rigenerazione della porpora retinica degli occhi, ovvero il pigmento della retina che favorisce la vista in caso di scarsa luminosità e di sera. Anche i lamponi, oltre ad essere golosi, hanno effetti benefici importanti e sono alleati delle donne. Essi, infatti, aiutano a regolarizzare il ciclo mestruale, riducendone i fenomeni dolorosi, ed a lenire i disturbi legati alla menopausa. Sono ricchi di vitamine A, C, E, K, J e del gruppo B, contengono acqua all’80% e sono depurativi, diuretici e rinfrescanti.

TMT (ti.mamme team)

