Educazione alimentare alleata della salute

«Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei» scriveva il gastronomo francese Jean Anthelme Savarin nel suo trattato sulla fisiologia del cibo. I problemi cominciano quando quello che mangiamo non è salutare e, quindi, diventa l'espressione di un modo di essere trascurato e, fondamentalmente, sbagliato. Perché la verità è che non siamo tutti salutisti, attenti agli alimenti che scegliamo ed alla quantità di cibo che ingurgitiamo. È per questo che diventa importante una educazione alimentare per favorire l'assunzione corretta e completa dei cibi necessari al fabbisogno quotidiano. Un'alimentazione senza errori, infatti, è il primo passo per la tutela della salute ed è un ottimo strumento di prevenzione, ma è fondamentale inculcare buone abitudini alimentari già nei bambini, affinché possano imparare a scegliere correttamente cosa mangiare.

Partendo dal presupposto che lo schema della piramide alimentare, basata essenzialmente sulla dieta mediterranea, è alla base delle regole dell'educazione alimentare cosa è importante sapere? Conoscere la composizione di ogni bevanda e di tutto il cibo è, senza dubbio, il primo step nel percorso di consapevolezza alimentare e favorisce la scelta di quelli più idonei ad un'alimentazione completa e corretta. Da questo derivano le corrette abitudini alimentari fondate sulla conoscenza delle proprietà nutrizionali di cibi e bevande. Educare i piccoli ad un consumo sostenibile e soprattutto sano, favorisce anche la consapevolezza dei genitori e l'obiettivo di una sana alimentazione diventa una necessità familiare.

Ne consegue una pioggia di sane abitudini sull'intera famiglia ed il primo passo diventa l'eliminazione di abitudini superficiali e dannose, come l'acquisto di una bibita solo perché piace, ma non è salutare. I benefici dell'educazione alimentare, inoltre, avranno riscontri importanti anche nel rapporto personale dei piccoli con il cibo e favoriranno l'informazione corretta di adulti e bambini su eventuali patologie connesse ad un'alimentazione sbagliata. Un vantaggio per la prevenzione di diabete giovanile, obesità infantile e disturbi alimentari, ma anche una conoscenza più approfondita delle intolleranze, prima fra tutte la celiachia.

TMT (ti.mamme team)

