Carriera e maternità: ora è possibile anche per le calciatrici

Anche le calciatrici professioniste sono tutelate nel loro diritto alla maternità ed alla famiglia. Ovviamente nessuna proibizione dichiarata è mai esistita in tal senso, ma in assenza di una regolamentazione a tutela di questo diritto, il rischio per molte era quello di perdere il proprio lavoro. Solo l'intervento della federazione internazionale dei calciatori professionisti, più nota come FIFPro, ha portato la FIFA a prevedere una disciplina in merito. Si tratta di vere e proprie condizioni minime in vigore dall'inizio di quest'anno che contemplano almeno 14 settimane di congedo per maternità, durante le quali la giocatrice deve ricevere un compenso pari ai due terzi, minimo, del suo stipendio. Libertà di scelta per le giocatrici di rimanere iscritte o di iscriversi nuovamente dopo il congedo e di continuare a giocare in caso di idoneo stato di salute.

L'intervento della FIFProf si è reso fondamentale alla luce dei dati del rapporto sull'occupazione della federazione del 2017, secondo i quali solo il 2% delle giocatrici iscritte ha avuto figli, mentre il 47% per averne, avrebbe lasciato il calcio non essendoci servizi di assistenza per i bambini nell'ambiente calcistico. Il provvedimento è molto importante per il calcio femminile ed è stato accolto con enfasi dalle dirette beneficiarie che si sono viste riconoscere tutele fondamentali per potere proseguire la propria carriera senza rinunciare al desiderio di famiglia e maternità. La politica rivoluzionaria promossa dalla FIFPro rappresenta il primo passo per un sistema di politiche genitoriali sempre più adeguate, utili a scongiurare forme di discriminazione legate alla dimensione femminile con condizioni migliori, rispetto a quelle previste per ora, tese a proteggere il diritto alla genitorialità anche nel mondo del pallone.

TMT (ti.mamme team)

