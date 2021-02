Bambini permalosi: che fare?

Dire no ai bambini è sempre difficile, perché si tende ad accontentarli sempre cercando di non far mancare loro mai nulla. Non ci sarebbe niente di male a questo atteggiamento protettivo se non fosse che serve a viziarli rendendoli incapaci di gestire rifiuti e rinunce alle quali i piccoli possono reagire mostrandosi offesi. E può essere particolarmente complicato gestire un bambino permaloso che si chiude a riccio rifiutando di comprendere le ragioni del rifiuto ricevuto.

Diventa necessario, quindi, aiutare i piccoli a comprendere le motivazioni alla base del diniego per permettere loro di imparare a metabolizzarlo ed a crescere emotivamente. Nell'immediatezza della reazione, però, è opportuno lasciare che il piccolo si sfoghi da solo senza costringerlo a sorbire prediche e spiegazioni che potrebbero indisporlo ancor di più. Alla fine sarà il giovanissimo permaloso a tornare sui suoi passi cercando di recuperare il dialogo come se nulla fosse successo.

Ma se l'orgoglio è più forte ed a farlo impermalosire è stato il litigio con un coetaneo, sarà opportuno favorire il dialogo al fine di chiarirsi senza l'intervento degli adulti. Anche costringere i piccoli a fare pace ad ogni costo è inopportuno, ma può essere utile favorire una situazione volta a quel fine. Se l'offesa è nei confronti dei genitori, è importante far comprendere al piccolo che il suo atteggiamento non influisce sul bene nei suoi confronti e questo servirà a fargli capire di essere accettato comunque ed a comprendere il valore delle sconfitte come parte normale della vita.

TMT (ti.mamme team)

