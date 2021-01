Abitudini alimentari: donne vs uomini

Dimmi come mangi e ti dirò quanto vivrai. È un po' brutale, ma il senso non dovrebbe stupire visto che si sa: la salute passa dalla tavola e quello che mangiamo fa la differenza in termini di aspettative di vita. Nella vicina Italia hanno stimato che le donne in media vivono 5 anni più degli uomini, proprio grazie alle abitudini alimentari ed allo stile di vita generalmente più sano. A prescindere dal Paese di origine, però, la tendenza sembra abbastanza diffusa e le esponenti del gentil sesso dimostrano più attenzione nelle scelte alimentari prediligendo cibi più sani e nutrienti.

Questo si traduce inevitabilmente in una vita più lunga rispetto agli uomini ed, a parità anagrafica, in una salute migliore. Le donne, infatti, prediligono frutta e verdura e, riuscendo a consumare più pasti a casa rispetto ai maschietti, sono attente a consumare cibi più genuini. Inoltre assumono più vitamine e proteine, consumano molto meno alcol e fanno attività sportiva più regolarmente a tutto beneficio della propria condizione fisica. Insomma: in media le donne vivono più a lungo degli uomini, ma evidentemente si impegnano per questo e, soprattutto, fanno delle scelte più sane.

