Giochi sostenibili indoor

L'autunno e, più in là, l'inverno rappresentano il buco nero dei passatempo infantili. Giocare all'aperto è quasi impossibile ed i pomeriggi possono diventare interminabili, per questo è utile inventarsi qualcosa che distragga e diverta. Niente di meglio di qualche idea sostenibile per giocare anche in casa. Da ricordare che qualsiasi oggetto, o persino uno scarto, può diventare la base di partenza per un passatempo piacevole. Gli scarti alimentari, per esempio, sono ottimi coloranti naturali: dalle bucce delle cipolle rosse si ottiene un bel color terra e dal cavolo rosso il viola, che può diventare azzurro oppure rosa. I tessuti da colorare, meglio se bianchi o comunque chiari, dovranno essere precedentemente lavati e lasciati in ammollo con mordenti naturali, acqua e aceto - o sale - così da trattenere il colore. Gli scarti di cavolo rosso coperti di acqua e portati a bollore, dopo un'ora di cottura a fuoco lento rilasceranno una tintura viola, ma proseguendo per più tempo il colore comincerà a tendere all'azzurro.

Scolato il cavolo, aggiungendo del sale grosso al liquido colorato diventerà rosa. Recuperate le bucce di cipolla rossa, bisognerà metterle in pentola coperte d'acqua e farle bollire per un'ora e poi eliminarle lasciando raffreddare la tintura. Sciacquati i tessuti dai mordenti, li si potrà immergere nei coloranti e lasciarli così almeno un'ora. Con un cartone da imballaggio, invece, si potrà realizzare un memory home made, basterà ritagliare delle tessere di ugual misura e su ognuna incollare delle immagini ritagliate dai giornali o realizzate a mano prima di mischiarle e disporle per il gioco. Con le bottiglie di plastica vuote si può giocare a bowling, mentre con legnetti, corda e tappi di bottiglia si può giocare a tris. Basterà creare una griglia con i legni a far da cornice sulla quale annodare pezzi di cordoncino intersecanti, mentre una croce o un cerchio dipinti sui tappi li trasformerà in pedine per giocare. Keep calm and play at home!

