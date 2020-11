Aspettando il Natale: il calendario dell'avvento

Il calendario dell'avvento è una tradizione abbastanza diffusa e già realizzarlo crea un'atmosfera gioiosa. Per divertirsi ancor di più, coinvolgendo anche i bambini, è consigliato il fai da te che permette di realizzare un calendario dell'avvento anche eco-friendly. Ispirarsi è davvero semplice e ci si rende conto che tutto quello che si utilizza generalmente in casa può tornare utile per realizzare qualcosa. Per esempio: il cilindro del cartone dei rotoli di carta igienica può diventare un contenitore chiuso da due dischi di cartoncino o carta alle estremità. Con 24 di essi, numerati, colorati e riempiti con dolciumi, biglietti o giochini, si potrà realizzare un alberello di natale semplicemente impilando i rotoli per poi aprirne uno al giorno.

Stesso discorso con i barattoli di vetro che, invece, dopo essere stati decorati, numerati e riempiti, potranno essere disposti in fila su una mensola oppure in ordine sparso in un cartone o cesto. Ad un filo sarà possibile appendere, con delle mollette, delle bustine o dei sacchetti realizzati a mano contenenti un pensierino quotidiano, mentre le scatoline dei fiammiferi, rivestite o dipinte e riempite con un biglietto, potranno essere messe alla rinfusa in un contenitore più grande dal quale pescarne una quotidianamente. Sui biglietti potrà esserci l'indizio per una specie di caccia al tesoro natalizia che rimanda ad un sacchetto di biscotti in cucina o a caramelle e cioccolata nascosti in qualche cassetto.

Per chi ha voglia di impegnarsi un po' di più, c'è il classico calendario dell'avvento fatto con il pannolenci: un pannello quadrato o rettangolare farà da base per le 24 taschine da cucire o incollare dopo averle numerate. Se invece ci si diletta nella lavorazione della carta, il villaggio di Natale è l'idea giusta per un calendario dell'avvento originale e coreografico. Con 24 casette, di carta come gli alberelli e le montagne utilizzate per rendere più suggestivo il risultato finale, si può realizzare un vero e proprio villaggio e sotto ogni costruzione si nasconderà facilmente un regalo. Per la preparazione di ogni calendario ci si può far aiutare dai piccoli di casa sino alla scelta dei regali: così da fare salva la loro sorpresa!

TMT (ti.mamme team)

