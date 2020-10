Metodo Kumon per imparare l’inglese

Si chiama Kumon ed è il metodo giapponese, nato circa 60 anni fa e diffuso in tutto il mondo, usato per l'apprendimento dell'inglese - ma anche della matematica - da parte dei bambini, a partire dai 2 anni di età. La tecnica sfrutta un programma di lezioni ed attività realizzato attenendosi ai bisogni dei piccoli studenti ed alle loro predisposizioni. Il metodo di insegnamento, che prevede esercizi di ripetizione progressivamente sempre più impegnativi, è del tutto naturale e permette ai bambini di approcciarsi allo studio della lingua straniera in modo più piacevole, acquisendo livelli di comprensione, comunicazione e lettura via via migliori.

Il senso del metodo Kumon è quello di fornire ai piccoli studenti i mezzi giusti per lo studio, così da ottimizzare le inclinazioni personali e quindi il tempo dedicato a quella disciplina. La tecnica di studio prevede libri e schede didattiche che si adattano ad ogni singolo bambino ed alle sue capacità di apprendimento. Praticamente: i piccoli «imparano ad imparare» perché gli strumenti a loro disposizione stimolano la conoscenza e la crescita, favorendo una progressiva conoscenza della lingua. Gli stessi principi utilizzati per l'inglese trovano perfettamente applicazione anche nello studio della matematica.

