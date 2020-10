I rischi della sindrome alcolica fetale

Viene chiamata fetal alcohol syndrome (FAS), o semplicemente sindrome feto-alcolica, ed è una malattia rara caratterizzata dai problemi neurologici, fisici e comportamentali tipici del ferro esposto all’alcol. L'assunzione di alcol durante la gravidanza è sempre assolutamente vietata considerate le tragiche conseguenze che essa può avere sul nascituro per tutta la sua vita: malformazioni del cervello con anomalie della sua funzionalità, danni al sistema nervoso centrale ed alterazioni del patrimonio genetico con alterazione del normale sviluppo. Il feto risente dell'assunzione di alcol da parte della mamma e non riuscendo ad eliminarlo, subisce una prolungata esposizione ai suoi effetti che si traducono in malformazioni del volto, ritardi della crescita e difetti del sistema nervoso centrale, ma anche in danni al sistema cardiaco, uditivo, oculare, renale e scheletrico. La sindrome alcolica fetale nella prima infanzia può avere come conseguenze delle carenze che nella prima infanzia si manifesteranno con irritabilità, alterazioni degli stato sonno – veglia e ritardi nello sviluppo neurocognitivo.

Successivamente si manifestano iperattività, disattenzione, difficoltà di apprendimento, convulsioni e problemi di memoria e ragionamento, sono ad arrivare all'età adulta con grande compromissione delle abilità sociali ed esecutive. È fondamentale riconoscere la sindrome al più presto per provare a correggere le sue manifestazioni, ma soprattutto è necessaria la prevenzione che è possibile in maniera certa ed assoluta con la totale rinuncia all'alcool da parte di ogni donna incinta. Non esiste, infatti, un limite quantitativo in grado di garantire l'incolumità del feto, ma sicuramente il consumo di alcol in gravidanza, alla luce delle sue possibili conseguenze fisiche e psichiche, rappresenta 《una forma di maltrattamento ed abuso》da parte della donna nei confronti della sua creatura.

TMT (ti.mamme team)

