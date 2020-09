Sport per tutti: Gym-Abili si presenta

Un pomeriggio per scoprire le attività del gruppo Gym-Abili, della Società federale di Ginnastica Lugano.

I bambini e ragazzi (5-15 anni) con disabilità cognitiva e residenti in Ticino avranno la possibilità di praticare ginnastica artistica, attrezzistica, ritmica o gymnastique. I piccoli atleti potranno così cimentarsi con lo sport sia a livello amatoriale che agonistico, e concepito per le loro abilità in tutta sicurezza, in un ambiente familiare, fianco a fianco con gli allievi normodotati e partecipando a tutte le attività societarie.

I corsi avranno luogo nella palestra Palagym di Villa Luganese, e saranno coordinati da monitrici qualificate.

Attività - Questa stagione, in considerazione delle belle esperienze maturate negli ultimi due anni, i bimbi del gruppo Gym-Abili a partire dai 7/8 anni saranno, seppur seguiti da monitrici “specializzate”, integrati nel gruppo ginnastica agli attrezzi del settore attrezzistica. Due gli allenamenti settimanali, uno dedicato solo a loro e alla ginnastica artistica, al Palagym in concomitanza con gli allenamenti dei gruppi artistica, ed il secondo integrato tutti gli effetti nel settore attrezzistica.

Le ragazze più grandi che desiderassero praticare la ginnastica ritmica avranno l’opportunità di svolgere un allenamento settimanale dedicato solo a loro ed alla ginnastica ritmica ed un secondo integrato nel gruppo Gymnastique individuali e duetti.

Per i piccolini 5/6 anni viene proposto un corso di avvicinamento alla ginnastica con il gruppo ginnastica e giochi integrato.

Il progetto è nato nel 2018 per favorire lo sport inclusivo e permettere a ragazzi e ragazze con disabilità cognitive di far parte di un gruppo di pari con cui condividere la stessa passione per lo sport.

Dove e quando - Appuntamento per sabato 12 settembre, alle 14.00 presso la palestra Palagym di Villa Luganese. Sarà possibile seguire una lezione di prova, e ammirare l'esibizione dei ginnasti del gruppo Gym-Abili. Al termine merenda per tutti.

È gradita una conferma di partecipazione a segretariato SFGL: 091 921 06 21 o a info@sglugano.ch