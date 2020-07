Chi ferma il volo degli aquiloni in Egitto?

Si chiama Khaled Abu Talib ed è il parlamentare egiziano che ha avviato la crociata contro gli aquiloni, in nome della sicurezza nazionale. Durante il lockdown i bambini egiziani hanno (ri)scoperto la passione per gli aquiloni, ma ciò ha causato anche qualche incidente fatale nel Paese. È questo il punto di partenza del ragionamento del politico. Tuttavia Khaled Abu Talib, che è membro del comitato parlamentare per la difesa e la sicurezza nazionale, si è rivolto al primo ministro egiziano evidenziando anche la sua preoccupazione per eventuali usi loschi degli aquiloni, come fotografie e video fatti dall'alto e volti a spiare.

In pratica una minaccia per l'incolumità dei piccoli, ma anche per la sicurezza del Paese.

Per quanto riguarda gli incidenti che vedono coinvolti i piccoli, sono due quelli resi noti tra giugno e gli inizi di luglio di quest'anno in Egitto: un ragazzino di 17 anni è rimasto folgorato, dopo che il suo aquilone aveva toccato dei cavi elettrici, ed una dodicenne è morta dopo essere caduta dal diciassettesimo piano di un grattacielo, mentre lo faceva volare.

In attesa della decisione finale sulle sorti degli aquiloni, sono già previste pesanti multe per gli adulti che lasciano giocare i propri figli con essi, ed il sito governativo di Al-Ahram comunica che la polizia locale ha già sequestrato centinaia di aquiloni in nome del rischio che rappresentano per l'incolumità dei bambini.

Il provvedimento colpisce non solo la libertà di gioco dei più piccoli, ma anche la risorsa lavorativa dei tanti che si erano reinventati creatori di aquiloni, dando vita ad un'attività di sostentamento per le proprie famiglie. Produttori ed utilizzatori di aquiloni si sentono, così, nel mirino dei provvedimenti delle autorità locali e le misure adottate, a ben guardare, sembrano davvero eccessive visto che basterebbe forse una regolamentazione più studiata per utilizzare questi giocattoli in massima sicurezza.

