Come cambia la voce delle donne?

Sapevate che la voce è soggetta a cambiamenti frequenti e spesso impercettibili? Essa, infatti, cambia con l'età, in seguito alle trasformazioni fisiche, con la gravidanza, dopo la menopausa e persino in base alla professione svolta. E per le donne in particolare, cambia anche durante il ciclo mestruale. Si tratta di variazioni lievi che chi ascolta nemmeno percepisce, ma che si fanno notare dalle dirette interessate. I cambiamenti seguono le fasi dell'intero ciclo che sono scandite dal variare della concentrazione di ormoni.

Il mutamento riguarda anche la mucosa delle corde vocali che così diventano un po' meno elastiche, ma le conseguenze di queste alterazioni non sono evidenti all'esterno. Anche la ritenzione idrica, tipica del periodo di flusso mestruale, può avere effetti sulla voce poiché porta un aumento della massa delle corde vocali dal quale scaturisce un po' di affaticamento. A meno che non siate cantanti di professione, però, la fatica vocale e la perdita di forza delle corde vocali, registrate durante il ciclo, non saranno un vostro fastidio. Almeno queste!

TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram