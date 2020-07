Ogni mamma sa di essere indispensabile nella vita di un figlio e le donne single dimostrano come una madre possa, all'occorrenza, sostituire un padre. Ad onor del vero, però, anche i papà sono utili e non possono essere sostituiti proprio in tutto. Si dice che un bambino ha bisogno dell'amore e degli insegnamenti di entrambi i genitori ed, in effetti, anche questo è reale. Ma quando il papà non c'è o non si interessa alla vita dei propri figli, cosa accade? Un nonno può sostituire un padre assente, oppure si può ricorrere all'ormai amico fidato web. E già, perché tra migliaia di tutorial, video divertenti, fakenews e notizie vere, c'è anche la possibilità di trovare canali interessanti che rivelano l'esistenza di serie figure paterne virtuali.

Diciamo subito che non si tratta di un imbroglio o di un adescamento pericoloso, bensì di canali dedicati nei quali un padre si mette a disposizione di tanti figli per rispondere alla loro domanda «papà, come faccio?». Un canale Youtube in particolare ha spopolato in rete raggiungendo quasi 2 milioni di iscritti in poco più di un mese di attività. Si chiama Dad, how do I?, ovvero: papà come si fa?, ed è l'idea utile ed originale dell'americano Rob Kenney che, cresciuto senza un padre, ha pensato di mettere la sua esperienza di genitore a disposizione di tutti gli bambini e ragazzi in questa condizione.

Kenney, dopo il divorzio dei genitori, si è ritrovato a 12 anni senza una figura maschile di riferimento alla quale chiedere, per esempio, come fare il nodo alla cravatta, come cambiare la ruota di una macchina o come riparare un rubinetto gocciolante. Poi è diventato papà ed ora che i suoi figli sono grandicelli, ha approfittato del lockdown imposto dall'emergenza covid per creare il suo canale di utilità paterna. Un vero successo che ha riscosso anche l'approvazione emotiva degli utenti, contenti di aver trovato la gentilezza ed il tono affettuoso di un papà anche se solo sul monitor di un computer.

TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram