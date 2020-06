Fagiolini verdi super food per tutti

L'arrivo della bella stagione segna il passaggio al consumo di frutta e verdura gustose e colorate e diventa più facile farle apprezzare anche dai bambini. Tra i prodotti di stagione, spiccano i fagiolini verdi ricchi di sali minerali, come ferro, potassio e fosforo, vitamine A e C, calcio, betacarotene e luteina, antiossidanti importanti per la salute della vista e per combattere i radicali liberi, e flavonoidi alleati del cuore e della circolazione sanguigna. Il consumo dei fagiolini è sempre raccomandato, soprattutto lessi o al vapore per preservarne le proprietà nutrizionali. Ecco un'idea per renderli particolarmente invitanti per i più piccoli.

Ingredienti

800 gr fagiolini

300 gr carote

1 spicchio aglio

olio evo qb

sale qb

Mondare fagiolini e carote e tagliare queste a bastoncini. In una padella riscaldare due cucchiai di olio per far imbiondire l'aglio. Unire fagiolini e carote e regolare di sale per poi lasciar cuocere 20 minuti con il coperchio. Togliere l'aglio e servire. Se gradito ai bambini, aggiungere anche del mais per rendere il piatto ancor più colorato.

TMT (ti.mamme team)

