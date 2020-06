Dalla Francia 200 milioni di euro per le vacanze-studio dei bambini

Il ministero dell'Educazione francese ha annunciato lo stanziamento di 200 milioni di euro per finanziare l'iniziativa "vacanze-studio", che consentirà a un milione di alunni di recuperare durante l'estate il ritardo accumulato dall'inizio del lockdown a marzo.

Il meccanismo è stato pensato per consentire a tutti i bambini di partire per le vacanze e «divertirsi recuperando una parte di quello che non hanno potuto fare durante l'anno scolastico», penalizzato dalla chiusura delle scuole a causa del coronavirus, ha spiegato Jean-Michel Blanquer, il ministro dell'Educazione, intervistato dal quotidiano Ouest-France.

«Stanziamo 200 milioni in 4 operazioni che permetteranno a un milione di bambini e ragazzi - ha spiegato - di avere vacanze soddisfacenti ed educative, interamente gratuite per le famiglie più modeste, i cui figli saranno prioritari». Le risorse saranno dedicate in priorità ai redditi più bassi e ai bambini che per vari motivi non sono riusciti a seguire l'insegnamento online.

Il governo punta in particolare a finanziare «250'000 posti» in colonie-scuola, di cui 200'000 riservati a bambini di quartieri sfavoriti.

ats ans