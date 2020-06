Perché non provare il glamping quest'estate?

Anche in Svizzera ormai va sempre più di moda fare "glamping" in mezzo alla natura. Ma di cosa si tratta? E dove si può trovare in Ticino? Ce lo spiega Jennifer, di Mini Me Explorer.



Cos'è il glamping? Chi lo propone?

«Glamping deriva dall’incontro di due parole: glamour con camping, diventando appunto una specie di "campeggio di lusso”. Si tratta infatti di strutture che combinano il campeggio classico ai comfort offrendo alloggi come yurte, pod di legno, case sugli alberi, oppure roulotte o tende da safari. Un modo per vivere una vacanza a contatto con la natura senza rinunciare alle comodità e senza doversi portare dietro tutta l’attrezzatura classica da campeggio. In Ticino e nel resto della Svizzera ci sono ben 20 diversi modi per fare glamping tra tutte le strutture proposte dal Touring Club Svizzero».

Come è stata la vostra esperienza? Dove avete alloggiato?

«Abbiamo scelto il campeggio di Gordevio, dormendo in un pod di legno. I bambini, appena hanno visto la casetta finemente arredata, erano entusiasti. Infatti all’interno c’è tutto l’occorrente necessario per il soggiorno, dalla cucina, ai letti, al terrazzino, alle stoviglie. I bambini si sono subito immersi nella natura per esplorare i dintorni».

Quali attività si possono svolgere?

«Da Gordevio ci sono diversi sentieri che partono alla scoperta della valle di Maggia. Si possono esplorare le varie spiaggette lungo il fiume, percorrere i sentieri a piedi o in bicicletta (si possono noleggiare direttamente al campeggio). Volendo si possono fare escursioni anche a Locarno, Ascona o alle isole di Brissago. Inoltre, la struttura mette a disposizione anche una splendida piscina con ombrelloni e sedie a sdraio, tavolo da ping pong, area lettura e griglia».

