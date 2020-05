In gravidanza bisogna mangiare per due?

La corretta alimentazione, si sa, è uno degli elementi fondamentali per la nostra salute fisica e mentale, a maggior ragione in gravidanza quando essa provvede al benessere della mamma e del piccolo. È importante, quindi, prestare attenzione alla qualità ed alla quantità dei cibi assunti, rimanendo ben lontani dall'errata convinzione che in gravidanza sia necessario «mangiare per due». Il principio da seguire è quelle di un'alimentazione migliore e non maggiore. Bastano meno di 300 calorie in più al giorno per una donna incinta che diminuiscono al diminuire del dispendio energetico e quindi del livello di attività fisica svolta durante la gravidanza.

Il controllo dell'alimentazione è utile anche per evitare un esagerato aumento di peso durante la gestazione, senza diete pericolose intraprese per fini estetici ma con un corretto piano alimentare che evitando il sovrappeso scongiura il rischio di problemi come ipertensione, diabete gestazionale, difficoltà durante il parto o preeclampsia. Una donna normopeso in gravidanza dovrebbe prendere al massimo 12 chili in gravidanza, massimo 18 chili le donne sottopeso e soltanto 9 chili le future mamme più in carne già all'inizio della gestazione.

La scelta degli alimenti è fondamentale anche per soddisfare qualche voglia extra e la loro distribuzione in 5 pasti aiuta a evitare disturbi come il reflusso gastroesofageo ed anche la nausea. Frutta secca e cioccolato fondente, per esempio, sono alimenti golosi dall'effetto saziante ed antiossidante che stimolano la serotonina, detta ormone del buonumore. Per una dieta bilanciata e nutriente non bisogna escludere proteine e carboidrati, cereali e legumi, ma anche grassi, vitamine e minerali. Per questo è sempre necessario rivolgersi ad uno specialista per un corretto piano alimentare soprattutto in gravidanza.

TMT (ti.mamme team)

