Le tante anime dell'aceto

Detergente, antiparassitario, diserbante, disinfettante, farmaco naturale: sono solo alcuni degli utilizzi dell'aceto, un ingrediente spesso utilizzato solo come condimento. Eppure l'aceto può essere impiegato in molti altri modi. Versato su un panno serve per pulire il frigo, l'acciaio, le porte della doccia e per eliminare le macchie di vernice dai vetri. Aggiunto ad un normale lavaggio, l'aceto ripulisce tubature e filtri della lavastoviglie, elimina i pelucchi e l'odore di fumo dagli indumenti.

Mescolato con il bicarbonato elimina le macchie dai materassi, il calcare dalle tubature e dai filtri dei rubinetti, ma non solo. In giardino l'aceto serve per eliminare le erbacce e per allontanare le formiche, un bicchiere, diluito in 5 litri di acqua, bilancia il Ph del terreno mentre un cucchiaio nella ciotola dell'acqua evita che l'urina dei cani domestici bruci il prato. Ma l'aceto è anche un efficace rimedio naturale contro le congestioni nasali, la cattiva digestione, la pelle grassa e la forfora, oltre che un toccasana contro il mal di gola in un bicchiere di acqua al quale aggiungere un cucchiaino di aceto ed uno di miele.

TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram