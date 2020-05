Coronavirus e bambini: attenti ai geloni!

Ancora un allarme per i bambini legato al covid-19. Nonostante le iniziali manovre di riapertura a tutti i livelli dopo l'emergenza legata al virus, continuano ad emergere realtà ad esso riconducibili, da non sottovalutare. Dopo l'incremento di malattie infiammatorie, in particolare quella di Kawasaki, nei più piccoli, dalla vicina Italia arriva anche la recente segnalazione di molte decine di casi di erythema pernio-like, denunciati dai pediatri.

I bambini affetti dal problema presentano lesioni della cute soprattutto sui piedini e poco sulle mani, molto simili a quelle provocate dai geloni. L'attenzione dei medici e dei ricercatori italiani è stata richiamata dall'incidenza di questo fenomeno rarissimo nell'infanzia ed assolutamente fuori stagione. Il fenomeno deve essere ulteriormente indagato per verificare il suo legame con il coronavirus e per confermarlo, o meno, un «indicatore di caso sospetto», come precisato dal dottor Mattia Doria, segretario nazionale della Federazione italiana medici pediatri.

Tra gli adulti le lesioni dermatologiche sulle estremità inferiori erano state già rilevate tra molti pazienti affetti da covid nella stessa Italia oltre che in Spagna, Francia e Cina e l'ipotesi di correlazione tra quelle ferite ed il virus era stata confermata da uno studio di dermatologi spagnoli e pubblicata sul British Journal of Dermatology. I pediatri continueranno il monitoraggio del fenomeno, mentre ulteriori studi saranno necessari per avvalorare la tesi del collegamento tra la comparsa di lesioni da erythema pernio-like e covid-19 e nel caso di conferma includere la manifestazione cutanea come sintomo di positività al virus.

