La malattia spiegata ai bambini

Proteggere i bambini è la missione di ogni genitore ed è un compito dal quale non si esimono anche a costo di mentire o fingere che vada tutto bene anche in presenza di problemi salutari. Nascondere la verità sullo stato di salute di mamma o papà è ritenuto il modo per tutelare la serenità dei piccoli che invece percepiscono che qualcosa non va spaventandosi e preoccupandosi maggiormente. Vietato tacere, quindi. «Le favole dicono ai bambini che i draghi possono essere sconfitti» scriveva lo scrittore inglese Gilbert Keith Chesterton, regalandoci una lezione importante grazie alla quale imparare a stimare correttamente la capacita di intendimento dei bambini.

Proprio per aiutare i genitori a gestire la comunicazione ai piccoli di casa di una malattia grave, come il cancro per esempio, esistono video semplici e diretti che avvicinano i bambini ad una realtà importante, senza avere paura. Tra questi c'è «Mamma uovo», un racconto a disegni animati che ripercorre la scoperta, la rivelazione ed il vissuto della malattia, tra cure ed effetti collaterali. Un'idea originale e quasi didattica da utilizzare o imitare per avvicinare i bambini anche alla realtà della malattia, senza spaventarli o suscitare in loro dubbi spaventosi e domande che si ha sempre timore di fare.

TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram