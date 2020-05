Il cinema delle mamme

«Dio non poteva essere ovunque e così ha creato le mamme» recita un proverbio ebraico, che racconta la fondamentale importanza di questi esseri preziosi. La loro natura multitasking le rende insostituibili, tanto che anche il cinema ha dedicato loro pellicole diventate famose ed intramontabili. Vediamo qualche titolo.

Tutto su mia madre, il capolavoro di Almodovar, vincitore di Oscar e Golden Globe, che partendo da un lutto tremendo svela una storia commovente. I ragazzi stanno bene, film moderno che racconta la storia di una famiglia arcobaleno e delle scelte di vita di ogni suo membro. Bad moms, la commedia inaspettata e divertente animata dall'implacabile coraggio di una mamma tradita dal marito e sostenuta dalle sue amiche.

E poi: i senza tempo Mrs Doubtfire e Piccole donne, la romantica commedia Sirene ed il tenero racconto a tutto campo Juno. La pellicola italiana La prima cosa bella, il film musicale Mamma mia! e la storia adolescenziale di Lady bird. Ce n'è per tutti i gusti e non mancano le occasioni per godersi uno di questi film in un momento mamma e figli.

