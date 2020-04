Smart working: scacco matto al coronavirus

Se pensate che il brutto del covid-19 sia averci condannato al confinamento, al distanziamento sociale ed ai dispositivi di protezione personale, non avete considerato lo smart working. Letteralmente significa «lavoro intelligente», ma in pratica si traduce in fatica doppia per tutte le donne che ad esso ricorrono. La soluzione è ideale per rimanere in casa, lontano da ogni rischio di contagio, ma (troppo) vicino alle incombenze domestiche ed alle esigenze di figli e marito.

Perché il lockdown riguarda tutti i membri della famiglia, ognuno ha i suoi tempi ed è così che la didattica da remoto per i bambini e le videoconferenze del coniuge si aggiungono al lavoro da casa delle donne che, come al solito, devono provvedere a tutto e tutti. Organizzazione è la parola d'ordine per sfuggire al caos: vietato far coincidere gli impegni di tutti, meglio ripartirli nella giornata così da non avere il sottofondo di bambini urlanti durante una telefonata con il capo.

Ma se non basta, evitate di immobilizzare i figli con il nastro adesivo per pacchi o di chiudere il marito nel ripostiglio: si cade nel penale per sequestro di persona! Piuttosto ritagliatevi un momento di tregua tutto per voi, pensate ad un caffé con le colleghe per chiacchierare e non cedere alla malinconia dell'isolamento: concedetevi una pausa on-line, in chat o in videochiamata, proprio come foste tutte in ufficio!



TMT (ti.mamme team)

