La fatica di buttare per fare ordine

Tidy or memory, ordine o ricordo? È questo uno dei dilemmi di molte mamme, dibattute tra la necessità di fare pulizia, eliminando oggetti non più utilizzati, e la romantica necessità di conservare tutto ciò che è stato dei loro pargoli. Se non fosse che i giapponesi hanno rivelato che l'ordine rappresenta il segreto per la felicità, si potrebbe anche giustificare la tenerezza materna.

La prima tutina, il giocattolo preferito, le scarpine regalate dai nonni: ognuno di questi oggetti per una mamma ha il potere di alimentare il pancinismo che la aiuta a considerare cuccioli anche i figli adulti! È una sorta di magia sentimentale che si affianca alle ragioni pratiche secondo le quali un genitore previdente pensa che quella tutina potrebbe essere ancora utile.

In realtà lo sappiamo tutte: l'orsetto morbido che faceva compagnia ai propri pargoli nella culla avrà sempre l'ipnotico «profumo di buono» che impedirà ad ogni mamma di disfarsene, considerandolo un ricordo, un tesoro che ridicolizzerà ogni teoria sulla virtù dell'ordine e della eliminazione degli oggetti inutili.



TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram