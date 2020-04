Coronavirus: importante proteggere i nonni

I nonni sono la parte felice di ogni famiglia. Sorridenti e disponibili, ricchi di un'energia che si rinnova in nome dell'amore per i nipoti, rappresentano il fulcro della vita quotidiana di molti. Sono proprio loro l'aiuto spontaneo che permette a mamme e papà di affrontare mancanza di tempo per badare ai propri piccoli e qualche difficoltà economica.

È per questo che ora, in tempo di coronavirus, la loro presenza, discreta ed irrinunciabile, manca tanto. In questa emergenza sanitaria si vivono le limitazioni personali che invitano a rimanere a casa, per evitare contagi e diffusione del virus, ma che interrompono una quotidianità fatta di gesti semplici in compagnia dei nonni.

Eppure è necessario rinunciare alla loro presenza per proteggere la loro salute, è importante privarsi della loro partecipazione alla vita quotidiana di adulti e bambini per ritrovarli a fine emergenza e rituffarsi nei loro amorevoli abbracci. Ora ci sono videochiamate ed applicazioni di messaggistica per rimanere in contatto con i nonni e bisogna accontentarsi per il bene di tutti i nonni.



TMT (ti.mamme team)

