Covid-19: una mamma per la sperimentazione

Jennifer Haller è una mamma americana di 43 anni e si è offerta volontaria per testare il vaccino sperimentale contro il coronavirus. La sua scelta è stata dettata dal desiderio di rendersi utile in un momento drammatico e pericoloso, partecipando attivamente alla realizzazione di una speranza per tutti.

La fase di sperimentazione del farmaco, chiamato mRNA-1273 e realizzato dall’azienda di biotecnologie Moderna Inc, in collaborazione con il National Institute of Allergy and Infectious Diseases, nel Massachusetts, e sugli umani si è aperta proprio con Haller. Un passo importante nella lotta al covid-19 che semina morte e paura ormai in tutto il mondo, da alcuni mesi.

La donna attualmente è a casa, in modalità smart working, e viene monitorata costantemente dai ricercatori per verificare le conseguenze del vaccino, ricavato con la creazione di una molecola sintetica di RNA. La sperimentazione coinvolgerà anche altri partecipanti, durerà 14 mesi e, se tutto andrà bene, al termine del processo si avrà il vaccino pronto all'uso.



TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram