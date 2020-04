Frutta, verdura e bambini: come renderli amici?

Fragole, kiwi, mele, pere, arance e pompelmi, insieme a carciofi, bietole, cavoli, carote, cicorie, finocchi, fave, piselli, radicchio, ravanelli, spinaci e zucchine: la spesa di aprile si arricchisce di verdure e frutta. Nutrienti e ricchi di proprietà benefiche, questi alimenti non dovrebbero mancare nell'alimentazione quotidiana, anche dei bambini.

Come convincere i piccoli a mangiarli volentieri? Niente costrizioni e ricatti, e nemmeno insaporitori come zucchero, sale e pastelle per frittura: meglio ricorrere ad un po' di fantasia in cucina. Scegliere un formato di pasta divertente per accompagnare piselli e cubetti di prosciutto cotto, per esempio, per coinvolgere i piccoli nella preparazione degli alimenti e stuzzicarli con i colori preparando vellutate, di carote per esempio, tortini e puré.

Coltivare un piccolo orto sul balcone di casa, però, rimane la madre di tutte le soluzioni. I bambini impareranno a conoscere le verdure, le seguiranno e si entusiasmeranno nel vederle crescere. Anche cucinarle ed, in fine, assaporarle sarà per loro una soddisfazione. L'importante è, sempre, coinvolgerli e motivarli!



TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e