Propriocezione: l'allenamento ai tempi del coronavirus

Si chiama ginnastica propriocettiva, si basa sulla capacità di individuare la posizione del corpo nello spazio ed è alla base del controllo del movimento. Il tutto ruota intorno alla propriocezione, ovvero il processo che permette al corpo di capire dove si trova e come è orientato. Questo tipo di allenamento permette di migliorare i movimenti e prevenire gli infortuni.

In questo periodo particolare, con i provvedimenti anti contagio adottati a causa del coronavirus, la ginnastica propriocettiva diventa un modo utile per impegnare il tempo rimanendo a casa. Si tratta, in fin dei conti, di esercizi semplici e divertenti da svolgere anche con i propri bambini, sviluppando la percezione di se stessi e migliorando l'equilibrio.

Questo tipo di allenamento coinvolge i recettori presenti nelle fibre dei muscoli che inviano segnali al cervello che, a sua volta, li decifra trasformandoli in sensazioni. Tutto questo ci permette anche di mantenere l'equilibrio da fermi ed in movimento. E queste facoltà possono essere allenate e migliorate aiutandosi con l'utilizzo di attrezzi in grado di sbilanciarci.

Un pallone da calcio un po' sgonfio, palline da tennis usate, cuscini andranno benissimo e permetteranno di produrre una condizione di instabilità utile per migliorare la cognizione degli impulsi che arrivano dai recettori muscolari e di sfruttarli al meglio. L'esercizio, praticamente, simula una perdita di equilibrio con il conseguente lavoro muscolare necessario per correggere la posizione e recuperare l'equilibrio.

Ogni esercizio si svolge indossando dei calzini antiscivolo e permette di coinvolgere, senza difficoltà, anche i piccoli di casa che interpreteranno tutto come gioco. Sollervarsi sulla punta dei piedi poggiati su un cuscino oppure muoversi come i gamberi poggiandosi su mani e piedi, sollevando il bacino, sono alcuni esempi di ginnastica propriocettiva.

Posizionando lungo il dorso un rullo, ricavato anche da un asciugamano o un tappetino arrotolato, abbastanza lungo da arrivare dalla testa alle anche, ci si stende per terra appoggiando le braccia al pavimento e si sollevano alternativamente le gambe tenendole ad angolo retto e cercando di rimanere in equilibrio.

Gli esercizi conivolgono vari muscoli del corpo e rappresentano un vero e proprio allenamento, mentre si rivelano un'ottima occasione di attività fisica anche per i bambini che, così, si muoveranno e saranno felici di fare qualcosa insieme ai genitori. Divertitevi, allora, e state in forma!



