L'importanza di prendere un momento tutto per noi

Essere mamma è il compito più bello e difficile del mondo allo stesso tempo: impariamo ad organizzare noi e i gli impegni dei nostri bambini in modo da far combaciare tutto, pensiamo all'organizzazione della casa, del lavoro, pranzi, merende per i bambini, aiutiamo i nostri pargoli nei compiti scolastici e nelle attività extrascolastiche. Cerchiamo di farlo nel modo migliore, anche se a volte siamo goffe, o di fretta, smemorate,... e arriviamo la sera stremate, dopo una giornata intensa sia dal punto di vista fisico che mentale.

Cucinare qualcosa che possa soddisfare i palati di tutta la famiglia, una casa da mettere a posto con giochi sparsi ovunque, bambini stanchi e capricciosi che non vogliono lavarsi, soprattutto i dentini, e ancora pigiami che non si trovano, ciabattine nascoste sotto al divano per non andare a letto. E diciamola tutta: molte di noi non vedono l'ora di mettere a letto i bambini (quando e se dormono) per godersi un'attimo di libertà: c'è chi ama leggere un libro, chi si rilassa con un bagno caldo, chi preferisce mettersi sotto le coperte a guardare un bel film o una serie tv, magari bevendo un bel calice di vino.



Insomma, tra tutto il caos unito alla meraviglia di crescere una vita, è importante prendere un momento tutto per noi, per poter rilassare i nervi, riprenderci e finalmente respirare senza affanni e ricaricare le energie. E non perché il compito di mamma ci pesi, bensì perché prende tantissime energie ed è estremamente complicato: nessuno ci insegna ad essere genitore.

Elisa, del TMT (ti.mamme team)

