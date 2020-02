Genitori “base sicura”: come aumentare la fiducia in se stessi e l’autostima nei figli

Mercoledì 12 febbraio appuntamento con il ciclo di conferenze gratuite su tematiche inerenti la famiglia e i figli organizzate dal Settore Corsi di Croce Rossa Svizzera – Associazione Cantonale Ticino e sostenute dal Dipartimento della Sanità e Socialità del Cantone Ticino.

Come aumentare la fiducia in se stessi e l’autostima nei figli? Essere una base sicura per i propri figli è garanzia per un loro futuro sereno, perché la qualità della relazione tra genitori e bambino è fortemente predittiva del comportamento e dell’atteggiamento del futuro adulto. Ma genitori non si nasce, genitori si diventa ed essere "base sicura" non è facile. Ci sono momenti della nostra vita in cui non sempre abbiamo pronto il copione per essere preparati con tutte le cose da dire e da fare al momento giusto.

Grazie agli spunti della dott.sa Emanuela Iacchia, psicologa dell’età evolutiva, si cercherà di trovare possibili soluzioni.

La serata ha luogo presso la Sezione del Sottoceneri della Croce Rossa Ticino (via alla Campagna 9, Lugano), dalle 20.00 alle 21.00.

La partecipazione alla serata è gratuita. Per questioni organizzative è gradita l’iscrizione: 091 682 31 31, info@crs-corsiti.ch.