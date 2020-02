Insegnare ai più piccoli la sostenibilità ambientale

Il 2021 festeggerà la scomparsa di molti prodotti monouso in plastica. La disposizione emanata nel 2019 dal Parlamento europeo, infatti, mira a ridurre l'uso di questo materiale che rappresenta più dell'80% dei rifiuti presenti in mare. Per provare a migliorare la situazione o, almeno, per non peggiorarla, è necessario attivarsi anche insegnando ai più piccoli come comportarsi.

I bambini amano essere coinvolti, capire e scoprire cosa poter fare. Utile, quindi, abituarli ad uno stile di vita che elimina cannucce e posate di plastica e si proietta verso materiali riutilizzabili e riciclati. Via libera ai giocattoli in legno, per esempio, ai pastelli invece che i pennarelli, ed alle merende fatte in casa al posto di quelle confezionate.

E poi: leggere con i piccoli un libro di educazione ambientale, fare la raccolta differenziata e magari partecipare alle iniziative ambientali delle associazioni della propria città. Se i bambini scoprono che uno stile di vita sostenibile può essere anche divertente, il gioco è fatto. E allora usate le bottiglie di plastica come birilli o sbizzarritevi con dei lavoretti creativi in nome del riciclo. E non dimenticate che il gelato è meglio prenderlo in cono che in coppetta!



TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram