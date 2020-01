Mindfulness, la vita è bella se ci si concentra

«Attenzione al momento, al qui ed ora»: è questa la definizione di mindfulness, l'esercizio di consapevolezza più diffuso per il benessere di mente e corpo. Questa attitudine ha la capacità di donare pace interiore, ma anche fiducia in se stessi e negli altri ed i suoi benefici non sono solo per gli adulti.

La mindfulness, infatti, è utile anche per i più piccoli poiché riduce i problemi di attenzione, migliora le capacità sociali e attutisce le conseguenze del bullismo. Come si può insegnare la mindfulness a bambini ed adolescenti? Semplificare le cose è il primo passo per concentrarsi sul momento, concedendosi un momento di pausa mentre si presta attenzione, per esempio, al suono di una campana, finché esso non svanisce. Concentrarsi su ogni parte del proprio corpo dalla testa ai piedi quando si va a letto, così come al proprio respiro.

Ma anche passeggiare in silenzio concentrandosi sull'ambiente circostante, imparare a ringraziare recuperando l'importanza dei gesti, condividere la meditazione e concedersi un pasto mindful sono alcuni step di avvicinamento e pratica della mindfulness per i più piccoli. Un modo per renderli consapevoli e padroni del proprio tempo e delle proprie emozioni.



