Arance: concentrato di benessere per tutto l'organismo

Con l'inverno scatta il piano di rifornimento di vitamina C contro influenza e raffreddore che colpiscono tutta la famiglia. Ma questa sostanza è necessaria tutto l'anno, essendo fondamentale per il benessere dell'organismo che ne richiede piccole quantità (105 mg al giorno per gli uomini ed 85 mg per le donne). In gravidanza la vitamina C è particolarmente importante perché favorisce l’assorbimento intestinale del ferro e aiuta la sintesi del collagene. È idrosolubile e si elimina con le urine, per questo è necessario integrarla continuamente con l'alimentazione.

La sua assunzione permette di assorbire il ferro e produrre collagene, importante per il benessere di articolazioni, vasi sanguigni e pelle, ed il suo potere antiossidante previene l'invecchiamento delle cellule. La sua carenza espone ad infezioni, indebolisce lo smalto dei denti e rende secchi pelle e capelli. Ananas, uva, fragole, agrumi, e kiwi sono tra i frutti più ricchi di vitamina C che si trova anche in cavoli, rape, patate e pomodori.

Tra tutti, le arance sono le migliori alleate della salute, non solo per l'apporto di vitamina C, la cui potenza è ampliata dai bioflavonoidi che aiutano la circolazione. Il loro consumo ha effetto antinfiammatorio, abbassa la pressione, riduce il colesterolo cattivo ed il rischio di tumore a stomaco, esofago e bocca. Mangiare arance frena la formazione di tessuto adiposo. La scienza non dichiara che facciano dimagrire, ma nel dubbio perché non mangiarle visto che fanno così bene?



TMT (ti.mamme team)

