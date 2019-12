"PasticciAmo!", un ricettario per fare del bene

Divertirsi con i bambini e allo stesso tempo fare del bene. È questo l’obiettivo del ricettario “PasticciAmo! Dolci di Mani per l’infanzia”, un libricino, destinato a grandi e piccini che contiene cinquanta semplici ricette distribuite su 64 pagine illustrate. E il suo ricavato andrà totalmente in beneficenza. «Preparare un dolce per qualcuno è un gesto di affetto, un modo per relazionarsi e viaggiare verso di lui» ci racconta Tessa, ideatrice del libricino.

Fra le 64 pagine di “PasticciAmo!” si possono trovare golose ricette con burro, panna e zucchero, ma anche tanti spunti per dolci che fanno a meno dei latticini, del glutine o di qualsiasi ingrediente di origine animale. «Insomma, ce n’è per tutti i gusti».

Come è nato questo libro?

«L’idea mi è venuta l’anno scorso: volevo fare qualcosa per aiutare la bancarella di Natale dell’associazione “Mani per l’Infanzia” a raccogliere fondi per i suoi progetti in Etiopia, Burkina Faso e Haïti. Sono una mamma adottiva e mi sento in dovere di restituire sotto forma di aiuti concreti attraverso i progetti dell’associazione (che è anche agenzia di adozione) almeno un po’ dell’immenso, prezioso tesoro che il poverissimo Paese di mia figlia mi ha regalato. Così l’anno scorso è nato “Basta un poco di zucchero” (oggi ancora disponibile), e quest’anno abbiamo deciso di raddoppiare con un nuovo ricettario».

Come mai proprio un libro di ricette?

«Non sono brava con il bricolage, mi piace cucinare ma ero stufa di proporre i soliti biscottini di Natale. Così ho cercato di immaginarmi cosa io avrei voluto e potuto comprare per aiutare chi ha bisogno, con i mezzi di una normale famiglia che vuole sì aiutare, ma che deve anche stare in un certo budget, specialmente a Natale. Visto che mi piacciono i libri di cucina, mi si è accesa la lampadina: perché non una raccolta di ricette di dolci? È un bel regalo sia per chi cucina volentieri, sia, vista la semplicità delle ricette, per chi non lo fa volentieri. Inoltre non scade e non ingombra in casa».

Come sono state scelte le ricette?

«Devo ringraziare la mobilitazione generale di mamme, nonne, e amici che nel giro di tre settimane dall’idea mi hanno dato numerosi spunti. In quei giorni ho dormito poco e sfornato molto! Ma come già per “Basta un poco di zucchero” anche in “PasticciAmo!” le ricette sono state scelte secondo pochi criteri base: dovevano essere semplici, collaudate e fatte con ingredienti di facile reperibilità. È giusto ricordare che ho avuto un grande aiuto anche da persone che della cucina ne hanno fatto un mestiere e un’arte, come ristoratori, blogger o scrittrici di libri di cucina che non solo hanno svelato i loro segreti, ma hanno pure fornito delle soluzioni golosissime anche per chi ha problemi di celiachia o di intolleranza al lattosio».

L’intero ricavato va in beneficenza?

«Sì, finisce tutto nelle tasche dell’associazione “Mani per l’infanzia, non dovendo autofinanziare la stampa grazie alla generosità di Gabriele Stanga de “L’Altra farmacia" e alla Banca Popolare di Sondrio di Lugano».

Il libro “PasticciAmo!” (costo 20.- fr.) può essere acquistato scrivendo un’email a ricettariopasticciamo@gmail.com (per poi ritirarlo personalmente o riceverlo per posta).

Oppure può essere acquistato nei seguenti punti vendita: