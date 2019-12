Spettacolo di magia per bambini e famiglie con il Mago Nathan

Sabato 14 dicembre il Centro la Torre a Losone propone uno spettacolo di magia con il giovanissimo mago Nathan, dedicato ai bambini e alle famiglie.

Non aveva ancora 8 anni, quando con una valigia rossa e una nera Nathan Pedroni ha iniziato ad esibirsi con il suo piccolo spettacolo di magia alle feste di compleanno. Oggi il Mago Nathan, come è ormai conosciuto dal suo pubblico di giovanissimi, frequenta la scuola media e per la prima volta salirà sul palco a Losone. Non si presenta più con i piccoli trucchetti presi dalle scatole da illusionista trovate nei negozi, ma con un nuovo e più grande spettacolo ricco di luci, colori e naturalmente tanta magia. L’entrata è libera, grazie al sostegno del Comune di Losone.

L'appuntamento è alle 20.00 in via Migiome 1.