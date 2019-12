Un Natale pieno di sorprese vi aspetta al Centro Lugano Sud!

Al Centro Lugano Sud è tutto pronto per festeggiare al meglio il Natale. Grandi e piccini rimarranno incantati dalla magia delle festività, e per grandi e piccini sarà impossibile non immergersi in una fantastica atmosfera natalizia!

Tanti gli appuntamenti dedicati soprattutto ai più piccoli.

Si comincia con il TRENINO DI NATALE che girerà nella piazza del Centro Lugano Sud. Tutti i bambini verranno così letteralmente trasportati in un dolce villaggio incantato.

Il trenino, totalmente gratuito, sarà attivo fino al 4 di gennaio

Orari trenino: Lu-ma-me-ve: 14.00-18.00 Giovedì: 14.00-19.30 Sabato: 10.00-17.00 Domenica: 10.00-18.00

Durante le vacanze scolastiche dal 23 dicembre al 4 gennaio il Trenino di Natale sarà attivo anche la mattina!



Ma non ci sarà solo il trenino! Al Centro Lugano Sud troverai tante magiche AREE SELFIE dove potrai scattare una foto che rimarrà nei tuoi ricordi. C’è solo l’imbarazzo della scelta: la dolcissima Casetta di Marzapane al secondo piano o la fantastica slitta di Babbo Natale in piazza! Mettiti in posa, e scatta il tuo ricordo natalizio! E quando la posti, non dimenticare di aggiungere #centroluganosudxmas

Ma il pezzo forte sarà l’incontro con BABBO NATALE al Centro Lugano Sud il 21 e 22 dicembre, per la gioia di tutti i bambini che potranno anche scattare una bella foto ricordo.



Vieni a trovarci, il un magico Natale ti aspetta! Maggiori info qui

Questo articolo a pagamento è realizzato per conto di Centro Lugano Sud