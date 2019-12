Natale a Càsoro per tutta la famiglia

Sabato 7 dicembre è in programma a Càsoro (Figino) il Mercatino di Natale dedicato a grandi e piccini. Il mercatino artigianale verrà allestito nel parco della Fondazione Claudia Lombardi per il teatro, dalle 16.00 alle 21.00, e non mancherà l'intrattenimento musicale con fisarmonica e cornamusa. All'interno della sede saranno aperti gli atelier degli artisti residenti.

Inoltre, per l’occasione nella sala teatro alle 16.00 andrà in scena lo spettacolo natalizio per grandi e piccini “Nella Notte di Betlemme”, interpretato da Stefano Orlandi e il Duo Insubres. San Nicolao distribuirà poi dolcetti e regalini a tutti i bambini.

A seguire, alle 18.00 ci sarà uno spettacolo di luci a tema sulla facciata della Fondazione, a cura di Roberto Mucchiut.

Non mancheranno la polenta, vin brûlé, un trenino turistico e molto altro ancora.

Un trenino turistico collegherà durante tutta la manifestazione il mercatino di Càsaro e quello di Capedepiano dove si potranno anche ammirare i tradizionali presepi nel nucleo.