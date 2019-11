Concerto Coro Calicantus a favore dell’ Associazione Bluspring

Calicantus rinnova il suo impegno nell’ambito delle attività umanitarie, e invita la popolazione ad un concerto particolare, un momento di solidarietà e poesia dedicato a bambini che non hanno il dono della mobilità: venerdì 22 novembre, alle ore 20.30, nella chiesa Santa Maria della Misericordia del Collegio Papio di Ascona, avrà luogo un concerto benefico a ingresso libero con offerte. Oltre che per il pubblico presente i giovani coristi canteranno per l’Africa, in particolare per lo Zambia.

Il ricavato della serata sarà infatti devoluto all’Associazione ticinese Blu Spring che da alcuni anni opera a favore dei bambini disabili e delle loro famiglie in diverse regioni dello Zambia. L’Associazione fornisce sedie a rotelle speciali adattabili alle esigenze e all’età dei bambini, migliorando la loro postura e opera in collaborazione con diverse organizzazioni locali di cui fanno parte fisioterapisti, specialisti per la progettazione di mezzi ausiliari, ortopedici e volontari. I fisioterapisti della zona inoltre ricevono una formazione dal fondatore di Blu Spring, Marco Kerkhof, per le varie mansioni. Grazie a queste sinergie, Blu Spring riesce a far uscire dall’isolamento molti bambini, permettendo loro di socializzare partecipando alla vita del villaggio e offrendo loro la speranza di un futuro, potendo andare a scuola. Tutto ciò si ripercuote sulle famiglie di questi bambini dove i genitori hanno più tempo per il lavoro e per la routine quotidiana.

La musica, il canto, la voce come strumento e veicolo di comunicazione, tenterà di superare le barriere linguistiche o culturali per collegare, simbolicamente, la nostra terra con la realtà di popolazioni geograficamente lontane, materialmente meno favorite, che lottano quotidianamente per la propria sopravvivenza.

Il Coro Calicantus diretto dal Mo. Mario Fontana, con Simona Crociani al pianoforte, proporrà un ricco repertorio di canti provenienti da tutto l’arco storico della musica nonché un ventaglio ricco di folclore internazionale con varie novità. Il pianoforte è fornito da Ambrosius Pfaff, Locarno. Con il sostegno di Casapool, Lavanderia Verbano, Centri Turistici Montani SA - Bosco Gurin e Treichler-Mazzuchelli SA.