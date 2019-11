Let's Science! Mostra e fumetti per grandi e piccini

“Uno scienziato tra noi”: sarà questo il filo rosso che legherà dall’11 al 16 novembre gli appuntamenti previsti a Lugano nell’ambito di "Let’s Science!" il progetto di divulgazione scientifica ideato da Fondazione IBSA, in collaborazione con la Sezione dell’insegnamento medio del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS).



Mostra e fumetti - Per tutta la settimana 11-16 novembre la Limonaia di Villa Saroli a Lugano ospiterà una mostra delle tavole a fumetti ideate e sceneggiate dagli studenti di quattro classi delle scuole medie ticinesi, su temi legati alla salute e al benessere della persona.

L’ingresso sarà gratuito, con orario 8.30-18.00 (sabato 16 la mostra sarà aperta dalle 9.00 alle 12.00).

I fumetti sono tratti dai primi quattro volumi della nuova collana Let’s Science! realizzata da Fondazione IBSA in collaborazione con il DECS. Questi i titoli:

“E da oggi cambio vita. Mangiare bene... per vivere bene” (Scuola media di Massagno);

“Muoviamoci! I benefici di una vita in movimento” (Scuola media Lugano 1);

“Cuore e cervello si parlano… Come i due organi interagiscono” (Scuola media di Tesserete);

“Le onde e noi. Cosa sappiamo sulle onde elettromagnetiche” (Scuola media di Caslano).

Ogni volume è stato realizzato in collaborazione con uno o più scienziati (Andrea Danani, Maria Cristina Marini, Francesco Oliva, Lucilla Titta, Giuseppe Vassalli). La collana è pubblicata dall’editore Carocci e verrà diffusa gratuitamente alle scuole e ai cittadini che ne faranno richiesta. I disegni sono della Scuola romana dei Fumetti.

Incontro con l'astronauta - È previsto anche un incontro pubblico al LAC, sabato 16 novembre alle 17.00, che vedrà come protagonista l’astronauta italiano Paolo Nespoli, uno dei più conosciuti e apprezzati a livello internazionale, detentore del record europeo di permanenza nello spazio (313 giorni, 2 ore e 36 minuti). L’ingresso sarà libero e gratuito. Durante l'incontro verrà lasciato ampio spazio alle domande del pubblico, e soprattutto a quelle dei ragazzi che vorranno partecipare. Nespoli ha una lunga attività come astronauta, ricercatore e anche divulgatore (ha scritto, fra l’altro, il libro “Dall’alto i problemi sembrano più piccoli”, edito da Mondadori). Laureato in ingegneria aerospaziale e meccanica, ha alle spalle una carriera militare e tre missioni sulla Stazione spaziale internazionale (nel 2007, 2010 e 2017).

«I ragazzi sono sempre più esposti a notizie che riguardano temi scientifici e ambientali - dice Silvia Misiti, direttore di Fondazione IBSA - ed è fondamentale che abbiano a disposizione informazioni serie e approfondite su questi argomenti, per poter poi costruire una propria serie di idee solide e meditate. Da sempre siamo impegnati in questo settore, e ci battiamo contro le fake news, che nel mondo scientifico sono numerosissime».

Aggiunge Nicolò Osterwalder, consulente didattico del DECS per le Scienze naturali: «Il Ticino è un luogo importante per la Scienza, ricchissimo di iniziative e di istituzioni e aziende impegnate in questo settore, ma ben pochi studenti lo sanno. Parlare con i ricercatori, dialogare in modo diretto, potrà aiutare i ragazzi a capire bene cosa fanno gli scienziati per la collettività, e potrà anche ispirarli nella futura scelta professionale e di progetto di vita al termine della scuola obbligatoria».

All’inaugurazione della settimana Let’s Science! saranno presenti Roberto Badaracco, Capo Dicastero Cultura, Sport ed Eventi e Luigi Di Corato, direttore della Divisione Cultura della Città di Lugano. «Queste iniziative - spiega Luigi Di Corato, direttore della Divisione Cultura della Città di Lugano - si inseriscono bene nella nuova organizzazione del settore cultura della Città, che prenderà l’avvio in gennaio. La cultura scientifica e tecnologica va considerata come uno dei pilastri fondanti del sapere contemporaneo e spesso grazie a una serie di contaminazioni tra scienza e arte, permette a tutti noi di considerare punti di vista inediti su ciò che ci circonda. Le iniziative di Fondazione IBSA rientrano in questo filone e aiutano anche a rendere accessibili concetti che sembrano davvero difficili da afferrare a chi non ha strumenti specifici.»