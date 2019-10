"La Pulce di Caslano" per scambiare giochi e vestiti

Sono tanti i piccoli progetti che sono attivi sul nostro territorio, e che vengono incontro alle famiglie. Oggi abbiamo intervistato Krystyna, che ha ideato il progetto “La Pulce di Caslano”.

In cosa consiste il progetto?

«Ho ideato il progetto "La Pulce di Caslano" per evitare gli sprechi delle famiglie. I bambini, crescendo in fretta, cambiano i vestiti in continuazione, così come i giochi. “La Pulce di Caslano” è un sistema di scambio "lascia e prendi", che permette alle mamme e ai papà di scambiare gratuitamente articoli che loro bimbi non usano più con altri di cui necessitano, lasciati a loro volta da altre mamme.

Come è nata l'iniziativa?

«Ho iniziato io, a gennaio, con articoli delle mie due bimbe, che ho messo a disposizione delle altre mamme. In pochi mesi il giro si è allargato, e ora a Caslano e dintorni ci sono più di 100 famiglie che scambiano vestiti, giochi e articoli per neonati grazie al progetto. È un concetto semplice ma che funziona».

Dove avvengono gli scambi?

«Basta andare sulla pagina Facebook, guardare le foto degli articoli disponibili e prenotare online un appuntamento. Poi il tutto si svolge a casa mia, gratuitamente. Ma il Comune di Caslano, al quale sono immensamente grata, si è reso disponibile per un eventuale uso dei locali comunali in collaborazione con i servizi sociali per aiutare anche le mamme in difficoltà».

Sono nate anche delle amicizie?

«Certo, tra mamme abbiamo legato, e sono nate amicizie sia tra di noi che tra i nostri figli. Ci siamo anche riunite organizzando una festa dove i piccoli si sono molto divertiti. Soprattutto quando hanno potuto scegliere i giocattoli: nonostante fossero usati, a loro non importava».

Alessandra, per il TMT (ti.mamme team)

