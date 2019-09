Back to School con i look più in voga

Per iniziare la scuola alla grande dopo le vacanze estive, un outfit nuovo è importante quanto i racconti delle avventure vissute. La collezione Back to School di Manor dispone di tutti i must-have del momento per i trendsetter più giovani. Manor Kids prevede abiti colorati e graziosi. Per i ragazzi un po’ più grandi, la tendenza vira verso l’unione tra lo stile e lo sport: per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni, Manor presenta il nuovissimo marchio proprio Manor Junior. La collezione convince con tagli disinvolti e fa venire voglia di tornare in classe!



Per i più piccoli: buon umore garantito con Manor Kids

Ispirata all’universo circense, la nuova collezione Back to School di Manor presenta una gamma di outfit graziosi e motivi divertenti che possono essere indossati ogni giorno a scuola e nel tempo libero. Paillettes, toppe a forma di stella o simpatici pompon decorano le adorabili gonne e le comode felpe per le femmine. Per i maschi, la nuova collezione Manor Kids offre un’ampia scelta di t-shirt e maglioni con stampe divertenti. Che ne dite, ad esempio, di un sollevatore di pesi o di una tigre da circo sul davanti? Affinché i piccoli domatori possano divertirsi anche al parco giochi, con le giacche leggere e le felpe con cappuccio Manor Kids saranno perfettamente attrezzati per le giornate più fresche.

Per i più grandi: look cool e gioioso con Manor Junior

Il nuovo marchio proprio di Manor è stato concepito per i bambini un po’ più grandi. Manor Junior si rivolge a ragazze e ragazzi tra gli 8 e i 14 anni, che preferiscono uno stile meno giocoso e più casual. Quest’autunno, la collezione è all’insegna del comfort. I capi sono disponibili in tagli vintage di tendenza e giocano con i colori più in voga, paillettes o color-blocking. Gli outfit della collezione Junior si completano con un giubbotto in denim o un piumino leggero.

Per tutti: outfit sportivi a effetto wow

Durante le lezioni di ginnastica, gli outfit firmati Manor sono l’ideale per le ragazze e i ragazzi. Pantaloncini, leggings, giacche da allenamento e simili ricordano gli anni ’80 e sono adatti anche per l’uso quotidiano: la tendenza dell’athleisure si impone anche lontano dalla palestra. Per il tempo libero, i capi sportivi possono essere combinati con libertà, in quanto la rottura di stile con altri pezzi è particolarmente di tendenza. I pantaloni da corsa vengono così indossati con un maglione di paillettes o un paio di leggings aderenti viene abbinato a un morbido cardigan in maglia.



