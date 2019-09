“Magical Dots Jr” Emotional Tapping un aiuto per gestire le emozioni

In cosa consiste l’Emotional Tapping (equilibrio emozionale)?

Sempre di più siamo confrontati con situazioni difficili e spesso i bambini si trovano in difficoltà a comprendere, esprimere e gestire le proprie emozioni, a concentrarsi nello studio, a relazionarsi con altri bambini e fanno fatica a comunicare/condividere il loro disagio impedendogli di vivere con gioia la loro vita.

L'Emotional Tapping è un metodo semplice che aiuta a raggiungere il benessere picchiettando delicatamente con le dita dei punti di agopressione che si trovano sul nostro corpo e che a loro volta sono legati a delle emozioni e a degli organi.

L'Emotional Tapping aiuta a rilasciare blocchi energetici, a ritrovare gioia, vitalità e si possono trattare diversi sintomi come lo stress, le paure, i problemi del sonno, l'iperattività, l'aggressività, la bassa autostima, i traumi, la mancanza di concentrazione, la depressione e tanto altro.

L'Emotional Tapping si può fare in ogni momento, ovunque ci si trova e tutte le volte che si sente la necessità utilizzando anche le carte speciali "Magical Dots".

Con questa tecnica si imparano i punti presenti nel corpo e piano piano si riuscirà a sentire quello che succede dentro di noi, accettando anche le emozioni poco piacevoli per poi trasformarle in emozioni positive con l'aiuto del picchiettamento.

Il nostro corpo indica, di volta in volta, se a livello emotivo siamo in equilibrio, ovvero se sprigioniamo correttamente l’energia provocata dalle nostre emozioni.

L’Emotional Tapping è un fantastico esercizio, che aiuta e sostiene tutta la famiglia. Consente di iniziare bene la giornata e anche di concluderla in armonia prima di tuffarsi nei propri sogni.

Corso “Magical Dots Jr” per bambini e genitori

Il corso si svolge principalmente a Riva San Vitale. Con un minimo di 4/5 partecipanti è possibile organizzarlo a domicilio in tutta la Svizzera di lingua italiana. La durata è di circa 1.5h - 2h dove i bambini (dai 4 anni in su), insieme ai loro genitori, potranno giocare e imparare, con l'utilizzo di un magico tappeto, delle carte Magical Dots e tanti altri oggetti, i punti da picchiettare. Insieme ci divertiremo a lasciare andare emozioni negative e tutto ciò che non vogliamo più!



I prossimi corsi si terranno a Riva San Vitale sabato 07 e 21 settembre dalle 10.00 alle 11.30 circa.





Per maggiori informazioni e iscrizioni al corso potete contattare la Life Coach Deborah Ponti tramite mail: info@deborahponti.com o sito web: www.deborahponti.com.

Questo post a pagamento è realizzato per conto di Deborah Ponti