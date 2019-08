Lo sapevate che… 6 curiosità riguardanti i neonati

Piccoli, indifesi ma grandi lottatori fin dalla nascita; dotati di sensi sviluppati in grado di fargli riconoscere la mamma fin dal primo contatto alla luce del sole, nati per rivoluzionare la vita dei genitori e di chi gli sta accanto in modo sorprendentemente positivo.

Ecco 6 curiosità che riguardano proprio i primi mesi di vita dei neonati:

1. I piedi paffutelli dei bambini sono dovuti al fatto che l’arco del piede non è ancora sviluppato: quest’ultimo si forma verso i 2/3 anni, quindi non abbiate paura di baciare ininterrottamente quei bellissimi e morbidosissimi piedini;

2. La neonata più grande del mondo è nata in Siberia nel 2007 e pesava ben 8 kg, mentre il maschietto dei record alla nascita nel settembre del 2009 pesava ben 9 kg. Vorrei poter abbracciare e stringere la mano alle madri che hanno messo al mondo questi piccoli giganti;

3. I neonati fino a 7 mesi sono in grado di respirare e deglutire contemporaneamente… Ora vi metto alla pova: provateci voi senza strozzarvi!

4. I neonati hanno più ossa rispetto agli adulti: alla nascita alcune di esse presentano parti cartilaginee che si saldano crescendo, come ad esempio le fontanelle

5. Lo starnuto dei neonati è molto frequente e quando non è accompagnato da raffreddore o altri sintomi influenzali, serve per liberare le vie respiratorie, quindi non allarmatevi se il vostro pargolo starnutisce a più non posso, e le prime volte si spaventa;

6. L’olfatto è uno dei sensi più sviluppati fin dalla nascita e con il passare degli anni si attenua: quindi attenzione a non usare profumi troppo forti e soprattutto ricordate a chi viene a trovarvi in casa che una buona igiene, specialmente quando è estate, non guasta mai.



Elisa del TMT (ti.mamme team)

