Mamma e figlia: un legame che passa dal cervello

«Sei proprio come tua madre!»: se vi siete già sentite dire questa frase, sappiate che essa ha un fondamento scientifico ineludibile. Se invece non ve l'ha detto ancora nessuno, siate certe che prima o poi capiterà, perché è vero a prescindere da qualsiasi evidenza esterna e da qualsiasi somiglianza somatica.



Studi scientifici, infatti, hanno appurato che madri e figlie hanno l'anatomia del cervello molto somigliante e da essa deriva un legame molto più forte e continuo di quello possibile tra madre e figlio o tra padre e figlia. E non è una questione di sentimento, bensì di intesa e corrispondenza oggettive. Avere le stesse idee, gli stessi gusti e, persino, le stesse reazioni è frutto proprio di questa assonanza perfetta, la stessa che spinge ogni donna, a qualsiasi età, a rifugiarsi nella comprensione della propria mamma dopo una brutta giornata.



Ma come si è arrivati alla prova scientifica che spiega il perché si sia ereditata, per esempio, la mania per l'ordine della mamma? Nasce tutto dai dati evidenziati durante una ricerca sull'ereditarietà dei disturbi ELELdepressivi e dell'umore in genere, trasmessi da madre a figlia. Dagli esami diagnostici effettuati sui soggetti sani che partecipavano allo studio, è emersa la nitida somiglianza della struttura cerebrale di madri e figlie, soprattutto nell'area deputata a gestire le emozioni. Sono, quindi, le affinità biologiche evidenziate dalla risonanza magnetica a spiegare il legame di amore profondo che esiste con la propria mamma, a prescindere dalle distanze e dagli avvenimenti. La risposta alla ricerca scientifica è che oltre ad avere le stesse emozioni, mamma e figlia possono essere afflitte anche dagli stessi disturbi dell'umore, evidenziando così il collegamento diretto di pregi e difetti tra genitori e figli.



Come se servisse una prova scientifica per sapere che solo il suono della voce di una mamma è il conforto migliore del mondo per ogni figlia!



