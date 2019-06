Alexa per leggere la favola della buona notte? No, grazie!

Ieri mi sono imbattuta in un articolo che riguardava la lettura prima della nanna di favole ai bambini e, sconcertata, ho letto che sempre più genitori inglesi affidano questa pratica ad Alexa, un’assistente virtuale lanciata da Amazon, o ad altre app.

Per chi come me è un genitore che lavora ed è lontano molte ore da casa durante il giorno, la favola della buonanotte è uno dei momenti fondamentali della giornata: anche se le si dedica poco più di una decina di minuti, questo momento è prezioso ed è in grado di rilassare non solo i bimbi, ma anche noi stessi: un momento di pace e tranquillità… Certo, intervallato molte volte da domande inerenti la storia che stai leggendo e che spesso si ripetono uguali ogni sera, ma che creano quella routine che io non cambierei con niente al mondo.

Avere la mia piccolina in braccio che cerca di toccare il libro e avere abbracciata di fianco l’altra mia bimba, fa sì che quel momento sia solo per noi, un momento di coccole e di estraniamento da tutto ciò che ci circonda e che ci porta in mondi fantastici fatti di conigli parlanti, giganti buoni e isole magiche.

Come è possibile che si arrivi a dare questo compito a una tecnologia che non ha alcuna espressione e presenta una voce metallica? E quali ricordi avrà un bambino una volta diventato adulto?

Abbiamo sì mille impegni, siamo tutti stressati e una volta arrivata la sera siamo stravolti, ma questi momenti fanno la differenza, perché non conta la quantità di tempo che si passa con i figli ma la qualità… e ricordiamoci che i bimbi crescono in fretta, e quando saranno grandi non avranno più la voglia né la necessità di volerci accanto a leggere una storia prima di addormentarsi, e forse ci pentiremo di quello che avremmo potuto fare insieme a loro ma che per una ragione o per l’altra, non abbiamo fatto.



Elisa del TMT (ti.mamme team)

