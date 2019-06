Un pagliaccio di purè filante

Distrarre e divertire è il binomio vincente per facilitare i pasti dei bambini anche quando nel piatto ci sono le verdure. Tra gli alimenti più graditi dai bambini c'è sicuramente il purè di patate, un contorno classico e gustoso che può diventare anche spiritoso, invogliando i più piccoli a mangiare gli spinaci per esempio. Partendo proprio dal purè, infatti, si può ideare una simpatica faccia di pagliaccio che sorride dal piatto.

Ingredienti

1 kg di patate

20 cl di latte

6 formaggini cremosi

1 pezzetto di burro

1 uovo sodo

100 gr di spinaci

1 pomodorino

1 oliva denocciolata

1 fetta di carota

olio extravergine di oliva qb

sale qb

Procedimento

Lavare le patate, asciugarle e sbucciarle. Tagliarle a pezzi e metterle in una pentola con acqua fredda salata, portare ad ebollizione e far cuocere per circa 40 minuti o, comunque, sino a quando risulteranno morbide. Scolarle e lasciarle raffreddare qualche minuto prima di sciacciarle in una ciotola. Lessare gli spinaci in abbondante acqua salata, scolarli e lasciarli raffreddare prima di condirli con un po' d'olio extravergine di oliva. In un pentolino riscaldare il latte e, poi, aggiungerlo un po' alla volta alle patate. Unire i formaggini e mescolare bene con un cucchiaio di legno sino ad ottenere una crema liscia e compatta. Aggiungere una noce di burro e mescolare ancora. Lavare il pomodoro ed asciugarlo, tagliare a metà l'oliva, pelare la carota e tagliarne una fetta per formare un sorriso. In un piatto piano mettere qualche cucchiaio di purè e stenderlo con un cucchiaio dandogli forma tondeggiante. Tagliare l'uovo a metà nel senso della lunghezza ed utilizzarlo per gli occhi, mettere il pomodorino al centro come naso e, sotto, il sorriso di carota. Per finire sistemare gli spinaci come fossero capelli. E servire ai bambini che saranno stupiti e divertiti da questo piatto, da gustare con il sorriso.



