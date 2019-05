Fiera Belcantone - Un evento all’aria aperta da non perdere

La Fiera Belcantone è una manifestazione nuova e frizzante, che si presenta come irrinunciabile punto di incontro tra ditte locali, artigiani, produttori, artisti, famiglie e offerte turistiche e culturali - molto importanti per la nostra società ed economia.

In aggiunta alla trentina di bancarelle e spazi espositivi di vario genere, si possono trovare diverse attività divertenti per bambini, genitori o nonni con laboratori creativi e grandi castelli gonfiabili. Previsti anche tornei di bocce aperti a tutti sotto la sorveglianza di un arbitro internazionale. Inoltre, dimostrazioni dal vivo dell’associazione Ticinese Detection Dogs (formazione di cani per la discriminazione olfattiva), dell’Associazione Amici di Casa Avanzini, che si occupa tra l’altro del recupero per la lavorazione artigianale del lino e che mostrerà alcune tappe principali della sua lavorazione (gramolatura, cardatura e filatura), oltre alla Country Street Dancers, che offrirà intrattenimento e balli dimostrativi per tutti. Presenti anche alcuni imprenditori “Amici” del Soccorso d’inverno Ticino, con spiegazioni dal vivo su come utilizzare in maniera corretta un trapano, corsi di nozioni base con Grill Meister per grigliare con successo (Fish & Steak), workshop di trucco e altro ancora...



Grande piscina riscaldata, eccezionalmente a disposizione dei visitatori della Fiera, che dispone di due scivoli di cui uno nuovissimo a cronometro.



Risottata, grigliata, pizze artigianali e molto altro incorniciano l’evento, e rendono fiera Belcantone un evento open air molto seguito nella nostra regione.

Tutto questo su un suggestivo palcoscenico naturale su un sedime di 85’000 m2 con ampi spazi e attorniato da vigneti con vista spettacolare sul Lago Ceresio, le montagne e le colline circostanti.

Per maggiori informazioni su programma ed espositori: www.fiera-belcantone.ch



INGRESSO ALLA FIERA: LIBERO – la fiera si svolgerà con qualsiasi tempo

Posteggi a disposizione, tuttavia si consiglia vivamente l’utilizzo dei mezzi pubblici (Treno FLP e Autopostale Magliaso- Stazione / Pura-Paese)