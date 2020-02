Clima: ognuno di noi può fare la sua parte

Bella giornata, quella di lunedì. Sole, caldo, si poteva addirittura stare senza giacca. C’è però un problema: era il 3 febbraio. Ad inizio febbraio queste temperature non vanno affatto bene in Ticino. È indiscutibile che ci siano dei grandi cambiamenti climatici in corso, e ce ne accorgiamo anche da queste cose. E purtroppo, sono causati anche e principalmente dal comportamento dell’uomo, che con troppa superficialità ha consumato a dismisura le risorse di questo pianeta.

Questi cambiamenti hanno e avranno sempre più un’influenza sulla nostra qualità di vita e non possono essere prerogativa di un singolo partito. Sia chiaro, non è una polemica contro i Verdi, che anzi apprezzo per il loro impegno nel sensibilizzare su certe tematiche, ancora prima che “andassero di moda” con Greta e le varie manifestazioni per il clima.

Ma è fondamentale capire che questo è un tema centrale che deve esulare dalla campagna elettorale o dall’interesse dei media. Deve riguardare noi, nella nostra quotidianità e nelle nostre scelte, indipendentemente dall’agenda politica.

Proprio per questo da tempo ho deciso di rinunciare al consumo di carne la cui produzione, specie quella industriale, ha un forte impatto deleterio sull’ambiente. Questo senza fanatismi inopportuni o grandi rinunce, è la semplice consapevolezza che è possibile optare per scelte più virtuose.

E sempre per questo motivo ho deciso di prendere un’auto elettrica: oltre a ridurre in maniera significativa le emissioni inquinanti, si tratta di un investimento che sul medio/lungo termine presenta vantaggi notevoli. Certo, al momento sono ancora troppo pochi i posteggi riservati e le colonnine per la ricarica a Lugano, ma mi impegnerò affinché anche la città abbracci appieno questa rivoluzione elettrica.

Sono convinta che, in Municipio o a casa propria, siano le nostre piccole scelte a contribuire o meno alla salvaguardia del pianeta. Ognuno di noi può fare la sua parte.