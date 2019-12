Lugano ti sei fatta sfuggire una ghiotta occasione per realizzare sul sedime ARL a Viganello un mercato coperto!

Al posto del deposito ARL di Viganello dovrebbe nascere un edificio di sette piani: per metà ospiterà un hotel (110 camere), per l’altra 100 abitazioni a pigione moderata soprattutto per anziani e studenti.

Lo scorso marzo il Consiglio comunale di Lugano ha approvato all’unanimità la mozione del gruppo PPD E GG volta alla realizzazione di un quartiere intergenerazionale e sostenibile sul sedime Ex PTT di Viganello.

A questo punto mi chiedo se effettivamente gioverà ai cittadini e alla Città avere, in futuro, una concentrazione alta di appartamenti a pigione moderata in un unico quartiere.

A mio parere la Città di Lugano avrebbe dovuto acquistare il sedime ARL per tutelare l’architettura del deposito e dall’altra parte aprire un concorso di idee per rivalorizzarlo magari in un mercato coperto. Sicuramente un fattore aggregante aggiuntivo per il quartiere di Viganello, visto l’indirizzo che il Consiglio comunale di Lugano ha dato all’Esecutivo per costruire un quartiere intergenerazionale e sostenibile sul sedime Ex PTT.

In questo caso il mancato acquisto da parte della Città del deposito ARL, lo considero un grave errore pianificatorio. Nel mio piccolo ho proposto cosi una petizione online per salvaguardare l’architettura del deposito ARL trasformandolo in un mercato coperto aggregativo per il quartiere di Viganello.